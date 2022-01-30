Kaymakam, kurum amirleri ve vatandaşlar yaban hayatına yem bıraktı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kaymakam ve kurum amirleri vatandaşlarla yaban hayatına yem bıraktı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde Kaymakam Kadir Ulusoy, kurum amirleri, avcılık kulüpleri, hayvan severler ve esnaflarla yaban hayvanları için bir araya geldi. Soğuk kış şartlarında beslenmede güçlük çeken yaban hayatı için Böğrüdelik Mevkiine yem bırakıldı. Bu kapsamda 500 kilogram silaj, 800 kilogram yem, 30 kilogram yonca, 20 kilogram sebze ve meyve belirlenen noktalara bırakıldı.