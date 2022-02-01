Kara saplanan aracı polis memuru kurtardı

Burdur’da dün gerçekleşen kar yağışının ardından yolda kalan bir vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti. Kar üzerinde ilerlemeye çalışan aracı polis memuru itekleyerek yardımcı oldu.

Burdur’da dün kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı zaman zaman ulaşımlarda aksaklıklara neden oldu. Burdur-Antalya karayolu Çeltikçi belinde adeta kara saplanan aracı trafik polisi kurtardı. Kar üzerinde ilerlemeye çalışan ancak sonuç alamayan sürücünün imdadına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru yetişti. Polis memuru, yoğun kar yağışına rağmen aracı metrelerce itekleyerek yola çıkmasını sağladı. Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan o görüntülerde “İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız” notu yer aldı.