Kalp krizi geçiren kaymakamlık personeli hayatını kaybetti

Burdur’da Gölhisar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Tekinay Olpak (48), geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti.

Bugün sabah mesaisi için geldiği vakıf binasında fenalaşan Tekinay Olpak’ın, hastaneye gitmek üzere ayrıldığı, iş yerinin önünde aracına binerken fenalaşarak yere düştüğü öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Olpak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta’ya sevk edildi.

Çavdır ilçesi yakınlarında, yolda tekrar fenalaşan Olpak’ın burada da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.