Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan fiziki takip ve araştırmalar sonunda Çavdır İlçesi, Atatürk Mahallesinde T.S. ve M.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 750 gram kubar esrar, 5 grm metamfetamin, 15 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı 1 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 mm. çapında tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet 12 cal. av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli işlemlerin tamamlanması sonucunda M.S. ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının kararı ile serbest bırakıldı, T.S. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.