Jandarma yaban hayvanları unutmadı

Burdur’da jandarma ekipleri, zor kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için farklı noktalara yem bıraktı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri zor kış şartları nedeniyle yaban hayatına yem bıraktı. Jandarma ekipleri Bucak ilçesinde farklı noktalara yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yonca, ekmek ve sebze türünde yemler bıraktı.