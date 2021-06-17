Jandarma hem kadınları bilgilendirdi, hem çocukları sevindirdi

Burdur’da jandarma ekipleri, hem serada çalışan kadın işçileri bilgilendirdi, hem de boyama kitabı hediye ederek çocukları sevindirdi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçlarının önlenmesine yönelik bilincinin oluşması için eğitim faaliyetleri düzenledi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çavdır ve Yeşilova’da serada çalışan 276 yetişkin ve çocuk işçiye Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtımı ve Çocuk Suçlarla Mücadele konularında yüz yüze bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma,eğitim süresince kadınları, şiddetin tanımı, şiddet çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikâyet mercileri, KADES Uygulaması, Çocuk Suçlarıyla Mücadele, Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları ile ilgili bilgilendirdi. Eğitimin sonunda kadınlara konu hakkında bilgilendirici broşür dağıtan jandarma ekipleri, 54 çocuğa da boyama kitabı ve Jandarma çocuk dergisi hediye etti.