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Jandarma ekiplerinden okul servis araçlarına yönelik denetim
Burdur’da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
BURDUR 14.09.2022, 12:55
Burdur’da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere 9’u jandarma trafik timi olmak üzere 20 personel katıldı. Toplam 96 okul servis aracı kontrol edildi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
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|10
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|10
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|6
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|6
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|5
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|10
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|10
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|5
|5
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|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
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|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
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|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
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|1
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|5
|0
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