Hakim ve Savcı kürsüsünde bu kez minikler yer aldı

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, anaokulu öğrencilerine adliye binasında hukuk ve adalet kavramlarını anlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Nene Hatun Anaokulu öğrencileri ile buluştu. Miniklere öğretmenleri gözetiminde Burdur Adliyesi Nazmi Toker Konferans Salonunda hukuk ve adalet kavramları hakkında kısa bilgiler vererek adliye binasını gezdirdi. Minik öğrenciler Hakim ve Savcı kürsüsüne oturdu.