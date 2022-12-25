Fotoğraf sanatçıları Gölhisarı fotoğrafladı

Burdur’un Gölhisar ilçesine bir ziyarette bulunan fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen ve Barış Kerim Cesur, ilçeyi fotoğrafladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin fotoğrafçısı ve TROY ödülü sahibi İlyas Göçmen, Gölhisar’da çeşitli etkinliklere katıldı. Gölhisar Kibyra Antik Kentini gezen İlyas Göçmen ve Kerim Cesur, burada Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru eşliğinde antik kenti gezerken aynı zamanda farklı çekimlerle kenti fotoğrafladılar.

Ardından söyleşi programıyla Gölhisarlı fotoğraf severlerle buluşan İlyas Göçmen ve Kerim Cesur, fotoğrafçılıkta uğraşan kişilerin her alanda bilgi sahibi olmaları gerektiğini ve bu bilgi birikimi ile dikkat çekici görsellerin ortaya çıktığını ifade ettiler.

Gölhisar Cumhuriyet Meydanında tertiplenen ikinci etkinlikte de yine fotoğraf severlerle buluşan Göçmen ve Cesur buradaki kısa programın ardından Gölhisar Pazarını gezip fotoğrafladılar.