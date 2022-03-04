Evlerden yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve para çalan hırsızlar yakalandı

Burdur’da girdikleri evden 59 adet çeyrek altın, 2 adet altın kolye ve 7 bin TL nakit çalan hırsızlar tutuklandı.

Olay, Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, girdikleri evden 59 adet çeyrek altın, 2 adet altın kolye ve 7 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine evde incelemelerde bulunan emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ş, İ.K, ve V.E. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayda çalınan ziynet eşyası ve paralardan 43 adet çeyrek altın, 2 adet altın kolye ve 3 bin 925 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.