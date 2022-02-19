Erasmus+ Projesi ortakları Kibyra Antik Kentini gezdi

Erasmus öğrencileri ve öğretmenleri, medusa mozaği ile ünlü Kibyra Antik Kenti’ni gezdi.

Acıpayam Cumhuriyet Ortaokulunun proje ortağı olduğu ’Erasmus+ Projesi’ kapsamında proje ortağı İspanya, Romanya, Estonya ve Kuzey Makedonya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti’ni gezdi. Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında proje ortağı öğrenci ve öğretmenleri antik kentte görev yapan uzmanların anlatımıyla geziyi tamamladı. Antik kent ziyaretine Kaymakam Ulusoy, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi ile proje ortağı öğretmen ve öğrenciler katıldı.