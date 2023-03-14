Elektrik sigortası patladı, 2 teknisyen hafif yaralandı

Burdur’da depremzedelerin kaldığı yurtta teknisyenler tarafından bakım yapıldığı esnada elektrik sigortası patladı,olayda 2 teknisyen yaralandı.

Burdur’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait depremzedelerin kaldığı Sefahat Kız Öğrenci Yurdunda elektrik teknisyenlerinin bakım çalışması yaptığı esnada sigorta kutusunda patlama meydana geldi. Olayda elektrik teknisyenleri Ö. A. yüzünden, E.T. İse elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yurt personelleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil Servise getirildi.

Burada yapılan tedavilerinin ardından iki teknisyen taburcu edildi.