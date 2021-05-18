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Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı

Burdur’un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

BURDUR 18.05.2021, 12:50
Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı

Burdur’un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyü yoluna 2 adet elektrik direği devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından elektrik direkleri kaldırıldıktan sonra kapanan yol trafiğe yeniden açıldı.
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