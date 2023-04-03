"Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi.

Burdur Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde otizme farkındalık oluşturabilmek adına Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte otizm konulu bildiri okunurken, öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu. Çocuk oyunları oynanması, lavanta fidesi ve kuş yuvası dağıtımı, parmak basma etkinliği, gelen çocuklara mavi balon dağıtma, mavi yaka kurdele dağıtım, broşür dağıtımı, el yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Canan Yüksel, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri ile ilgili olarak, "Farkındayız, yanınızdayız" dediği konuşmasında, "2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturabilmek ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde, dünyada otizm ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması, erken teşhis, tedavi ve eğitimin yaygınlaşması hedeflenmiştir. Otizm, erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm belirtileri, üç alanda incelenerek gözlemlenir. Yinelenen davranışlar, iletişim ve sosyal etkileşim ile tespit edilen belirtilerdir. Otizmde en önemli adım erken tanı ve eğitimdir. Unutulmamalıdır ki otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Farklılıkların bir eksik olmadığını anlamaya çalıştığımızda, çok farklı yeteneklerin ortaya çıkabileceği, kişiye özgü yaklaşım tarzı ile hareket edildiğinde, olumlu anlamda fark oluşturabileceğimizi unutmamalıyız. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Farkındayız, yanınızdayız" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.