Duman çıkan aracın içinde ölü bulundu

Burdur’da dumanların yükseldiği fark edilen araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bucak ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 15 EN 102 plakalı otomobilden korna sesini ve ardından yükselen dumanları gören vatandaşların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar bir yandan ihbarda bulunurken, diğer yandan aracı durdurma girişimlerinde bulundu. Aracın lastiğinin önüne taş koyarak durdurmaya başaran vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. kapıyı açtıklarında ise araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durdurduğunu görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 56 yaşındaki İbrahim Tosun’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit etti. Tosun’un kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.