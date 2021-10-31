Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesi, Konak Mahallesi Çay Köprüsü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

- Konak Mahallesi Çay Köprüsü mevkiinde bulunan köprüden geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

15 HZ 244 plakalı otomobil ile Gölhisar Ovası istikametine seyir halinde olan araç içindeki Hasan Hüseyin Özçoban (24) ve Ahmet Ali Şenyurt’un (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandıkları kaydedildi. Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu sıkıştıkları araçtan çıkartılan Hasan Hüseyin Özçoban (24) ve Ahmet Ali Şenyurt (18) Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralanan 2 kişinin tedavisine devam ediliyor.

- Kazanın etkisiyle elektrik direğine saplanan araç ise ekiplerce çıkartıldı.