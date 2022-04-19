Denetimlerde polise rüşvet teklif eden sürücü hakkında işlem yapıldı

Burdur’da ilçesinde trafik denetimlerinde durdurulan ve polise rüşvet teklif eden sürücü hakkında işlem yapıldı.

Burdur’un Bucak ilçesinde Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde yapılan trafik denetimlerinde durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyetinin kullandığı araç için yeterli olmadığı tespit edildi. Ceza almamak isteyen sürücü polis memurlarına rüşvet teklif etti. Sürücü hakkında işlem yapılmak üzere emniyete sevk edilirken kendisine yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak ve Psikoteknik Değerlendirme Belgesiz Araç Kullanmak suçlarından toplamda 5 bin 254 TL idari para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi. Rüşveti kabul etmeyen polis memurları Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından ödüllendirildi.