Çocuk Başkan Say, Ercengiz’i makamında ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Burdur Belediye Başkanlığı makamına 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Mert Say oturdu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çocuk Başkan Say’ı makamında ziyaret ederek, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Burdur Belediye Başkanlığı koltuğuna, 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Mert Say oturdu.

Başkan Say “Çocuk demek Bağımsızlık ve Özgürlük demektir. Mustafa Kemal Atatürk Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin devamı için bu bayramı biz çocuklara armağan etmiştir. Dünya’da çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk’tür” dedi.

Çocuk Başkan Mehmet Mert Say, daha sonra telefonla Zabıta ve İtfaiye Müdürlerini makama çağırarak talimatlar verdi. Çocuk Başkan Say, Halk Pazarındaki durumu sordu. Burdur İtfaiyesinden de bilgi alan Say, son olarak telsizle tüm birimlere seslenerek, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti. Başkan Ercengiz, son olarak makamına oturan Çocuk Başkan Mehmet Mert Say’a hediyesini takdim etti.