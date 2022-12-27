Çilek üreticileri için 7 trafo yatırım programında

Burdur’un ’Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde çilek üreticileri kan ağlıyor’ haberiyle ilgili Burdur Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden açıklama geldi.

Burdur Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Haber içeriğinde, bölgedeki çilek fidesi üreticilerinin talebi olarak belirtilen trafo ihtiyacı ile ilgili, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından projeleri hazırlanarak, 2023 yılı yatırım programına alınan 7 adet trafo tesisi bulunmaktadır" denildi.