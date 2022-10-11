CHP Burdur merkez ilçe başkan ve yönetimi istifa etti

CHP Merkez İlçe kongresinde 28 Aralık 2019 tarihinde yapılan seçim ile göreve gelen Serkan Şimşek ve 15 kişilik merkez ilçe yönetimi bugün yapılan açıklama ile istifa ettiklerini duyurdu. Merkez İlçe başkanı Serkan Şimşek, istifa gerekçesi olarak Burdur’a gelen genel merkez yöneticilerinden haberdar olmadıklarını gösterdi.

Burdur CHP Merkez İlçe Başkanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Birlikte seçilmiş olduğumuz ilçe başkanlığı yönetimi görevimize bugün itibarıyla son verdik. Bu süreçte bizlere destek veren tüm partililerimize, vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bu açıklamamızı da partililerimizde yanlış bir kafa karışıklığı olmaması sebebiyle yapıyoruz. Bir süredir parti içerisinde bazı fikir ayrılıkları sebebiyle yaşanan ufak sorunlar bizi bugün aldığımız karara sürüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi fikir ve düşüncelerin özgürce tartışıldığı bir partidir. Burdur merkeze gelen parti yetkililerin ziyaretlerinden merkez ilçe olarak haberdar edilmememiz ve bu durumun bir kaç kez tekrar etmiş olması, parti yetkililerinin ziyaretlerini hep tesadüfen öğrenmiş olmamız bizleri üzmüş ve yaralamıştır. Yine dün yaşanan genel merkez yetkililerinin ve milletvekillerinin Burdur’da olması ve bizlerin yine bunu tesadüfen öğrenmiş olmamız ne yazık ki bugün almış olduğumuz kararın sebebidir. Bugüne kadar bizler fikirlerimizi söyleyip fikirleri dinledik. Fikirlerimizi tartışırken de hiçbir zaman telafisi olmayan kırıcı tartışmalara girmedik. Merkez İlçe Başkanlığı görevimizi bırakmamızın sebebi ilerleyen süreçlerde birbirimizi daha fazla kırıp geri dönüşü olmayan yollardan uzak durmak içindir. Bizler sadece bulunduğumuz görevi bıraktık. Yaşanan hiçbir olay Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara yürüyüşüne engel değildir" ifadelerini kullandı.