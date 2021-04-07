banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız

Çallıca köyü karantinaya alındı

Burdur’un Çallıca köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BURDUR 07.04.2021, 16:13
2
Çallıca köyü karantinaya alındı

Burdur’un Çallıca köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü, 11 kişide korona virüs görülmesi üzerine karantinaya alındı. Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alınan 630 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak kontrol altına alındı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık