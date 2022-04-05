Çağlanın kilosu 30 TL’ye düştü

Burdur’da geçen hafta 80 TL’den tezgahlarda yer alan çağlanın fiyatı bu hafta 30 TL’ye kadar düştü.

Baharın müjdesi olan meyvelerden çağla tezgahlardaki yerini aldı. Geçen hafta pazar ve marketlerde kilogramı 80 TL’den satılan çağlanın kilosu bu hafta üretimin artmasıyla birlikte 30 TL’ye kadar düştü.

Vatandaşın hala gramla aldığını söyleyen pazarcı esnafı yılın ilk çağlasını satışa çıktıktan sonra gramla sattıklarını ama zaman geçtikçe fiyatın düşüp kilo işi satılmaya başladığını söyledi. Ramazan ayında da kolesterolü düşürücü ve tansiyonu dengeleyici etkisi olduğu için tercih edilen çağlanın önümüzdeki haftalarda fiyat inişini sürdürmesi bekleniyor.