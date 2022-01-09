Burdurlu lise öğrencisi şiir yarışmasında birinci oldu

Burdur’da lise öğrencisi Fadime Gül, yurt genelinde 109 öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencisi Fadime Gül, Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir yarışmasına katıldı. Yurt genelinde 109 öğrencinin katıldığı ‘Yurdumun Genç Şairleri, Yaşadığımız Şehrin Güzellikleri’ adlı şiir yarışmasında Gül, Türkiye birincisi oldu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Gül birinci, Kütahya Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Nur Pul ikinci, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Mehmet Buğra Emrem üçüncü oldu.