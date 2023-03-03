Burdurlu lise öğrencileri depremzede çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenledi

Burdur’da ki lise öğrencileri depremzede çocuklar için oluşturulan anasınıfında çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyip kurabiye yaparak ikram ettiler.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı 11.sınıf öğrencileri ve alan şefi Ülkü Özen koordinatörlüğünde “Meslek Liseliler Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde KYK Safahat ve Asım’ın Nesli Öğrenci Yurdu bünyesinde depremzede öğrenciler için açılan anasınıfında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri yüz boyama, kukla ve hikaye kartları ile hikaye anlatımı, kukla hediye dağıtımı ve oyun etkinliği çalışmaları ile minik öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar.

İl Millî Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ’ın da katıldığı etkinlikler sonunda Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı 10.sınıf öğrencileri, alan şefi Şule Türken koordinatörlüğünde hazırladıkları kurabiyeleri depremzede öğrencilere ikram ettiler.