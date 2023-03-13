Burdurlu köylülerden "Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Fark Et" farkındalığı

Burdur’da Dünya Böbrek Günü ve Pulmoner Rehabilitasyonu Haftası çerçevesinde, "Herkes için böbrek sağlığı” mesajıyla köylüler yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaparak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini artırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; günümüzde uzun süreli solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner Rehabilitasyon ve bu hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmek ve sağlığı iyileştirmek, toplumun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması adına "Pulmoner Rehabilitasyon ile Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Fark Et" teması ile Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Taşkapı köyünde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Yürüyüş sonrası Fizyoterapist Tarık Yıldız, köy halkına herkesin evde uygulayabileceği hareketleri gösterdi. Egzersiz sonrasında, düzenli egzersizin, sağlıklı beslenmenin, vücut ağırlığının kontrolünün sağlanması önerilerinde bulunularak katılımcılara adımsayar dağıtıldı. Köy muhtarı Osman Onay’ın almış olduğu ayranlar da yeterli sıvı alımının önemi gereği vatandaşlara ikram edildi.

Yürüyüşe; İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayla Kılıç, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi çalışanı Selma Kalkan, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personeli Kezban Küpük, Ayşe Akman ve Taşkapı köyü ebesi Atiye Durmaz ve köy halkı katıldı.