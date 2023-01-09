Burdur’daki yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çınar Mahallesi’nde dün saat 03.00 sıralarında bir evin çatısında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında Ömer Ali Tok dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ömer Ali Tok’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.