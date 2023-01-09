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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Burdur’daki yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti
Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
BURDUR 09.01.2023, 23:49
Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Çınar Mahallesi’nde dün saat 03.00 sıralarında bir evin çatısında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında Ömer Ali Tok dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ömer Ali Tok’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.