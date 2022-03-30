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Burdur’da yoğun sis etkili oldu
Burdur’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu
BURDUR 30.03.2022, 13:04
Burdur’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu
Burdur Merkezde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Şehirde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde etkili olan sis, hava sıcaklığında da düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre nem oranı yüzde 61 olarak belirtilirken, havanın öğleden sonra çok bulutlu olması bekleniyor.
Yoğun sisin etkili olduğu kent havadan görüntülendi.