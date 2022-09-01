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Burdur’da, yeni adli yıl çelenk sunma töreni ile başladı

Burdur’da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Başsavcı Vekili Ramazan Coşkun ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih ile Baro Başkanı Ramazan Gedik Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yeni adli yıl başladı.

BURDUR 01.09.2022, 12:37
Burdur’da, yeni adli yıl çelenk sunma töreni ile başladı

Burdur’da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Başsavcı Vekili Ramazan Coşkun ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih ile Baro Başkanı Ramazan Gedik Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yeni adli yıl başladı.

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