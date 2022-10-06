Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Burdur’da polisin yaptığı operasyonlarda toplamda 34 gram uyuşturucu madde ve 4 adet hap ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 23 Eylül- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında meydana gelen 9 olayda, 12 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 94 gram kokain, 53 gram skunk, 34 gram esrar, 0,22 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap, 13 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından işlem yapılan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.