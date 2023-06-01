Burdur’da uyuşturucu operasyonlarında 179 kişiye adli işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı
535 GRAM EROİN, 429 GRAM METAMFETAMİN, BİN 73 GRAM ESRAR, 323 ADET UYUŞTURUCU HAP, 50 GRAM BONZAİ, 15 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 110 ADET UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ.
Burdur İl jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; il genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, beş ayda 9 şüpheli tutuklandı, 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak- 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak icra edilen 60 faaliyette 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müdahale edilen olaylarda; 535 gram eroin, 429 gram metamfetamin, bin 73 gram esrar, 323 adet uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi ve 110 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.