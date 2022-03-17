Burdur’da trafik denetimleri devam ediyor

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 sürücüye 25 bin 618 TL ceza kesildi.

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Bin 328 araç üzerinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 sürücüye 25 bin 618 TL idari para cezası kesildi. 6 araç da trafikten men edildi.