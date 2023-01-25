Burdur’da STK’lar İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Burdur’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını basın açıklaması yaparak kınadı. Burdur’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini kınadı.

Burdur’da faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği, Akçed Burdur, Cansuyu, Evrensel Hafızlar Derneği, Burdur Gülistan Derneği, Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı, Burdur Uluslararası Öğrenci Derneği, Birlik Vakfı Burdur şube başkanları ile üyeleri Gazi Caddesi’nde bulunan Gazi Camisi’nde yatsı namazını kıldı. Namazın ardından cami önünde toplanan grup pankart açıp tekbirler getirerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı’nda sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şubesi Başkanı İbrahim Gün, yaptığı açıklamada; “İslam tüm insanlığın mutluluğu ve kurtuluşu için insanlara hitap etmektedir. İslam düşmanlığı yapan şer odakları, insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Kur’an-ı Kerim insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur’an’ın düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır." dedi. Kur’an-ı Kerim’in uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimet olduğunu vurgulayan Gün, "Kur’an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınadıklarını belirten Gün, "Batı dünyası, İslamofobi gibi karanlık projelerle cahiliye zihniyetiyle umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam’dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam’ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz: Allah’ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam’a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." diyerek basın açıklamasını bitirdi.

Gruptakiler, Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen’in dua etmesinin ardından dağıldı.