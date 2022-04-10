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Burdur’da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı
Burdur’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.
BURDUR 10.04.2022, 17:42
Burdur’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.
Burdur’da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü için “Polis Haftası” etkinlikleri yapıldı. İstasyon Caddesi’nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş stantları gezerek bilgi aldı. Stantları gezen vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.