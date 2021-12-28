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Burdur’da pazar yerinde vatandaşa sıcak çorba

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, semt pazarında esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Başkan Ercengiz, “Halkımızın sıcak çorbadan ziyade belediye başkanlarıyla, çalışanlarıyla bir araya gelmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşımızın dertlerini dinlemeye çalışıyoruz” dedi.

BURDUR 28.12.2021, 14:14
Burdur’da pazar yerinde vatandaşa sıcak çorba

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, semt pazarında esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Başkan Ercengiz, “Halkımızın sıcak çorbadan ziyade belediye başkanlarıyla, çalışanlarıyla bir araya gelmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşımızın dertlerini dinlemeye çalışıyoruz” dedi.

Burdur Belediye soğuk kış aylarında geleneksel hale getirilen sıcak çorba ikramını 2021 yılının son Salı pazarında da gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Pazar esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Ercengiz, çorba kazanının başına geçti. Kaselere tek tek çorba dolduran Başkan Ercengiz, vatandaşlara ikram etti. Çorba ikramı sayesinde vatandaşların sıkıntılarını da dinlediklerini belirten Başkan Ercengiz, “Soğuk kış günlerinde çorbamızı, süt ikramımızı, aşure ayında aşuremizi Salı pazarında halkımızla paylaşıyoruz. Halkımızın sıcak çorbadan ziyade sıcak sohbete, belediye başkanlarını, belediye çalışanlarını ve Burdur halkını bir arada görmeye daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bugün yılın son salı pazarında halkımıza çorba ile buluşmak istedik. Vatandaşımızın dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. Bizim çözebileceğiniz sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.

2022 yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Ercengiz, “Vatandaşımıza 2022 yılının hayırlı olmasını diliyorum. Üretici açısından kolay üretilen bir yıl, ucuz üretilen bir yıl olmasını diliyorum. Tüketicinin de kolaylıkla rahat satın alabildiği ve evine götürüp rahatlıkla yiyebildiği bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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