Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar

Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini söktükleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur’da ihbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tekke köyü D-650 karayolu üzerinde bulunan oto korkuluk gergi kuşaklarını söktükleri tespit edilen şüpheliler, 98 bin TL değerindeki malzemenin bir kısmını araçlarına yüklerken suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.