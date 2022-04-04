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Burdur’da otluk yangını
Burdur’un Hacılar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
BURDUR 04.04.2022, 18:00
Burdur’un Hacılar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Burdur’un Hacılar Köyü sınırları içerisindeki otluk ve çayırlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması sonucu olay yerine itfaiye edipleri sevk edildi. Yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.