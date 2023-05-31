Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur’un Bahçelievler Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde Serkan G.’nin kullandığı 48 JJ 2212 plakalı otomobil ile Enes Zafer K.’nın (28) kullandığı 15 ACG 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.