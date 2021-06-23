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Burdur’da madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşulları desteklenecek

BURDUR (İHA) –Burdur’da MİSGEP Projesi ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşulları desteklenecek, daha iyi çalışma koşulları oluşturulacağı bildirildi.

BURDUR 23.06.2021, 17:25
Burdur’da madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşulları desteklenecek

BURDUR (İHA) –Burdur’da MİSGEP Projesi ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşulları desteklenecek, daha iyi çalışma koşulları oluşturulacağı bildirildi.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (MİSGEP) Projesi kapsamında Burdur’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Burdur Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çalışma ziyareti ve MİSGEP Projesi hakkında Vali Arslantaş’la bilgiler paylaşan Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, proje kapsamında Burdur’da yapacakları saha faaliyetleri ve aktiviteler hakkında kendisini bilgilendirdi. Vali Arslantaş ziyaretleri ve bilgilendirmeleri dolayısıyla Yıldız’a teşekkür ederek, Burdur’da yürütecekleri çalışmaların verimli geçmesini diledi.

Teknik, Finansal Destek ve Rehberlik olmak üzere üç bileşenden oluşan Proje ile özellikle madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilerek, daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.
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