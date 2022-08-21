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Burdur’da kavşak üzerindeki kazalar kamerada

Burdur’da kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi Kameralarına yansıdı.

BURDUR 21.08.2022, 12:25
Burdur’da kavşak üzerindeki kazalar kamerada

Burdur’da kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi Kameralarına yansıdı.

Burdur’da farklı kavşaklarda farklı zamanlarda meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Sistemi Kameralarına yansıdı. İlk kazada kavşak üzerinde hafif ticari araç ile kuryenin kullandığı motosikletin çarpıştığı görüldü. İkinci kazda ise yine kavşak üzerinde iki otomobil süratle çarpıştı.

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