Burdur’da jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele eğitimi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere ve velilere uyuşturucu ile mücadele ve siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde bulunan Bağsaray İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine ve öğrenci velilerine Jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi. Öğrencilere siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, siber güvenlik, internet dolandırıcılığı eğitimleri verilirken, öğrenci velilerine ise “En İyi Narkotik Polisi Anne” konuları anlatıldı.