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Burdur’da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur’da yapılan trafik denetim uygulamasında 689 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsüne 4 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

BURDUR 04.07.2022, 16:32
Burdur’da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur’da yapılan trafik denetim uygulamasında 689 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsüne 4 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy/mahalle yollarında seyreden araçlara yönelik denetim yapıldı. 7’si Jandarma Trafik Timi olmak üzere 16 personelin katıldığı uygulama sonucunda 689 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsü hakkında 4 bin 920 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 2 araç trafikten men edildi.

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