Burdur’da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur’da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 663 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 9 sürücüye 3 bin 853 TL ceza uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara devam edildiği belirtildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan köy/mahalle yollarında seyreden araçlara yönelik denetim yapıldı. 8 Jandarma Trafik Timi, 17 personelin katıldığı uygulama sonucunda 663 araç kontrol edilmiş, kuralları ihlal eden 9 araç sürücüsü hakkında 3 bin 853 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 6 araç trafikten men edildi.