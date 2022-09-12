Burdur’da ilk ders zili çaldı

Burdur’da 2022-2023 öğretim yılı başladı, 252 okulda 43 bin öğrenci ve 3 bin 713 öğretmen ders başı yaptı.

Kışla İlköğretim Okulu’nda Burdur Valisi Vali Ali Arslantaş ilk zili çalarak öğrenciler sınıflarına girdi. Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, “Gençlerimizi akademik, sosyal, kültürel ve sportif olarak en iyi yetiştirmek ve onların tarihini kültürünü benimseyerek birer birey olarak yetiştirmek önemli bir hedefimiz olmuştur“ dedi.

Öğrencilere, hedeflerinden asla vazgeçmemelerini söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Öğrendiklerinizi olumlu tutum ve davranışlar haline getirin, bütün geleceğimiz umutlarımız sizlersiniz, Kıymetli öğretmenlerim, ne zaman gözlerinde masumiyet cevvalliği parlayan yavrularımız yetiştirmek sizlere öğretmenlere düşüyor" diye konuştu.

Program sonrasında Vali Arslantaş ve beraberindeki katılımcılar, okulda yer alan etnoğrafya müze salonunu gezip incelemelerde bulundu.