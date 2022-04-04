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Burdur’da fırtına uyarısı
Burdur’a için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
BURDUR 04.04.2022, 17:56
Burdur’a için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Burdur’da yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşlar fırtınadan kaynaklı olumsuzluklara karşı uyarıldığı açıklamada, “Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve hızı saatte 40-70 kilometre olan fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerdeki toz savrulmalarına karşı tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.