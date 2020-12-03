Burdur’da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçesinin Kağılcık köyünde 21 pozitif vaka ile çok sayıda temaslı kişi tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulanmasına karar verdi. Önlem alan Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Beş köyün karantinası devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda Covid-19 vakası ve temaslı kişi olması sebebiyle merkeze bağlı Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla ve Halıcılar köyleri karantinaya alınırken Çatağıl köyünün karantina süresi 14 gün daha uzatılmıştı.