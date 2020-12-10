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Burdur’da bir köy daha karantinaya alındı
Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina altına alındı.
BURDUR 10.12.2020, 18:30
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Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina altına alındı.Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü, Covid-19 vakalarının artması ve temaslı kişi sayısındaki ciddi artış sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Aralık Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak olan karantina süresi, 20 Aralık Pazar günü 23.59’da sona erecek.
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