Burdur’da asayiş uygulamalarında 54 kişiye işlem yapıldı

Burdur’da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda kesici ve yaralayıcı alet ele geçirilirken, farklı suçlardan 54 kişiye işlem yapıldı.

Burdur genelinde suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 10 adet av tüfeği, 3 adet kesici alet (bıçak), 5 adet tabanca, 47 adet fişek ele geçirildi. Uygulamada “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda ise 3 hırsızlık olayı aydınlatılarak, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da farklı suçlardan aranması olan toplam 42 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 32 şahıs tutuklanırken, 10 şahıs serbest bırakıldı. Yakalananlardan “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve “basit yaralama” suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.