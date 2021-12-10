Burdur’da açılan insan hakları şikayet kutuları boş çıktı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Burdur’da bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açıldı. Vali Yardımcısının katılımıyla açılan kutuların hepsi boş çıktı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Burdur’da farklı bir etkinlik düzenlendi. Vali Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Mehmet Polat ve kurul üyelerinin katılımıyla il genelinde bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açıldı. Kutuların açılmasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mehmet Polat, “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Beyannamesinin ilk cümlesi der ki ‘Tüm insanlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın özgür, eşit ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkına sahiptir.’ Her insanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bundan sonra diğer temel haklar gelir. Bu bildirgeye ilk imza atan ülkeler arasındayız. 2003 yılında çıkan yönetmelikle İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar Vali adına bir vali yardımcısı başkanlığında genellikle sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Biz de kurul olarak insan hakları gününde, sizlerin de tanıklığında ilimizdeki insan hakları kutularını birlikte açalım. Bakalım bir talep, şikayet ve ya dilekçe var mı?” dedi.

İnsan Hakları Kuruluna en fazla dilekçenin cezaevinde bulunan hükümlülerden geldiğini belirten Vali Yardımcısı Polat, “Burdur halkına bir kez daha belirtmek istiyorum. Eğer kendinize ve ya bir yakınınıza insan hakkı ihlali yapıldığını düşünüyorsanız. İlçelerde kaymakamlarımıza, illerde valiliklerimize bunu dilekçe olarak yazabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle gelemiyorsanız, güvenlik endişesi ile kimliğinizi belirtmemek istiyorsanız, çeşitli yerlere koyduğumuz şikayet kutularına bu ihlali belirten dilekçe yazarak bildirebilirsiniz. Bizler insan hakkı ihlalini tespit ettiğimizde ilgili kurumlarla temasa geçerek, işlemi başlatıyoruz. En fazla dilekçe cezaevinde bulunan hükümlülerden geliyor. Ya da insan hakkı ihlali olmadığı halde vatandaş öyle olduğunu düşündüğü için yazmış olduğu dilekçeler oluyor. Bunun dışında şu ana kadar önemli bir insan hakkı ihlaline rastlamadık” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından İnsan Hakları Kurulu, Valilik, Burdur Devlet Hastanesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açtı. Açılan kutuların hepsinin boş olması şaşkınlık oluşturdu.