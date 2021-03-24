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Burdur’da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün boyunca süren denetimde 75 araç sürücüsüne 57 bin 860 TL trafik cezası uyguladı.
BURDUR 24.03.2021, 17:19
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Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün boyunca süren denetimde 75 araç sürücüsüne 57 bin 860 TL trafik cezası uyguladı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde 5 gün boyunca denetim yaptı. Okul Servis Araçları, İşçi ve Personel Taşıyan Araç ve Sürücüleri, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülere yönelik yapılan denetimde 2 bin 791 araç kontrol edildi. Denetimde, 1 okul servisi sürücüsü hakkında 314 TL, 4 yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüsü hakkında 3 bin 306 TL, diğer ceza maddelerinden 70 araç sürücüsü hakkında 54 bin 240 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı.Ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir şahsın yakalandığı denetimde 21 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.