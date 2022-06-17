Burdur’da 42 bin 430 öğrenci karne aldı

Burdur’da 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Burdur merkez Şehit Sıdkı Kara İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karneleri Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın da katıldığı törenle verildi. Burdur genelinde resmi ve özel okullarda 3 bin 648 öğretmen ve 42 bin 430 öğrenci tatile girdi. İlkokuldan 3 bin 234, ortaokuldan 2 bin 841, liseden ise 2 bin 539 öğrenci mezun oldu.